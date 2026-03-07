مشروعات الخطة الاستثمارية.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف ببيلا| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بطريق أبو بدوي - الجزار بمركز بيلا، بطول كيلومتر وعرض 6 أمتار، تحت إشراف المهندس عبدالوهاب الفقي، مدير مديرية الطرق بكفر الشيخ، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025- 2026.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مشددًا على سرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، وإستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.