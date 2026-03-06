مطرقة حديدية.. القبض على عاطل تعدى على شقيقة في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شقيقه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكفرالشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول) وبسؤاله قرر بتضرره من شقيقه (عاطل - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "مطرقة حديدية ، سلاح أبيض "وإحداث إصابته "بجروح متفرقة بالجسم" لخلافات مالية بينهما .

أمكن ضبط المشكو فى حقه والأداتين المستخدمتين فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية



