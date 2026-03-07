قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر
الرعاية الصحية: فعالية جماهيرية لحملة رمضان بصحة لكل العيلة بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت فرق الرعاية الأولية بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية فعالية جماهيرية موسعة ضمن حملة «رمضان بصحة لكل العيلة»، وذلك تحت مظلة برنامج «عيشها بصحة»، بمشاركة 18 فريقًا طبيًا، وبحضور جماهيري كبير، حيث أُقيمت الفعالية بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية ونشــر ثقافة الوقاية بين المواطنين خلال شهر رمضان .

واستهدفت الفعالية الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الفحوصات الطبية المجانية والخدمات التوعوية، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وتعزيز الوعي الصحي لدى مختلف الفئات العمرية.

وشملت الخدمات المقدمة خلال الفعالية إجراء عدد من الفحوصات الطبية، من بينها قياس ضغط الدم، وفحص مستويات السكر بالدم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية المبسطة حول أساليب الوقاية من الأمراض المزمنة، وأهمية تبني أنماط حياة صحية، خاصة خلال شهر رمضان.

وأسفرت الفحوصات عن اكتشاف عدد من الحالات التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، بالإضافة إلى حالات تعاني من ضعف الإبصار، فضلاً عن بعض الحالات المصابة بمرضي الضغط والسكر معًا، حيث تم توجيه هذه الحالات لاستكمال الفحوصات الطبية والمتابعة داخل منشآت الهيئة ، بما يضمن سرعة التدخل الطبي وتلقي الرعاية اللازمة في المراحل المبكرة.

وتضمنت الفعالية تقديم رسائل توعوية وإرشادات صحية حول الصيام الصحي الآمن، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة ، إلى جانب التوعية بأهمية المتابعة الدورية والفحص المبكر، بما يعزز فرص الوقاية ويحسن من جودة الحياة الصحية للمواطنين، وتخلل الفاعليات عدد من الأنشطة الثقافية والمسابقات الرياضية والترفيهية ،وتوزيع عدد من الهدايا العينية التشجيعية ، والوجبات الغذائية الصحية .

من جانبها، أكدت الدكتورة منى منير  مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن تنظيم هذه الفعاليات الميدانية يأتي في إطار حرص الهيئة على الوصول بالخدمات الصحية والتوعوية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، وتعزيز الدور الوقائي للرعاية الصحية الأولية.

وأضافت أن الفعالية شهدت مشاركة واسعة من الفرق الطبية متعددة التخصصات، حيث تم تقديم خدمات الفحص والكشف المبكر والتوعية الصحية بشكل تفاعلي، الأمر الذي يسهم في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، واكتشاف العديد من الحالات المرضية في مراحلها الأولى، بما يتيح سرعة التدخل الطبي والمتابعة داخل منشآت الهيئة.

وأوضح الدكتور على رفعت ـ مدير الفرع، أن استمرار تنفيذ فعاليات حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» طوال شهر رمضان بمحافظة الإسماعيلية يعكس التزام الهيئة بدعم صحة المجتمع، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتشجيع المواطنين على تبني أنماط حياة صحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

