إحالة المتغيبين للتحقيق.. في جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية بمستشفيات أشمون

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية مفاجئة شملت مستشفى "رمد أشمون" ومستشفى "حميات أشمون"، للوقوف على انضباط سير العمل والتأكد من كفاءة الأداء الطبي والإداري.

​

​بدأت الجولة بمستشفى رمد أشمون، حيث تفقد وكيل الوزارة غرف العمليات وراجع سجلات العمليات

حيث لاحظ انخفاضاً ملحوظاً في عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها مقارنة بالمعدلات المستهدفة والإمكانيات المتاحة.

​وعلى الفور، قام وكيل الوزارة بعقد ​إجتماع طارئ مع القائم بأعمال مدير المستشفى ورؤساء الأقسام لبحث الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، و التوجيه بوضع جدول زمني محدد لزيادة عدد العمليات الجراحية والقضاء على قوائم الانتظار في خطة تصحيحية عاجلة ثم قام بالمرور على العيادات الخارجيه وأستمع لبعض شكاوى المرضى وقام بسؤالهم عن مستوى الخدمه بالمستشفى .

​ووجه بإحالة جميع المتغيبين عن العمل خلال وقت المرور إلى التحقيق، مؤكداً أن "الانضباط هو أساس الخدمة الطبية".

​و شهدت جولة وكيل الوزارة في مستشفى حميات أشمون حالة من الرضا عن مستوى الأداء،و إشادة بالانضباط وجودة الخدمات حيث تفقد أقسام ​الاستقبال والطوارئ للتأكد من سرعة التعامل مع الحالات الحرجة، ​المعمل والأشعة لمراجعة توافر المستلزمات ودقة الفحوصات ،​القسم الداخلي للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى المحجوزين، ​المطبخ والخدمات الأخرى لتفقد مستوى النظافة وجودة الوجبات الغذائية، بالإضافة إلى متابعة عمل منظومة الأمن.

​وقد أثنى الدكتور عمرو مصطفى على انتظام سير العمل داخل الحميات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى المتميز.

أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أنه “لا تهاون في حق المريض”​و أن الهدف من هذه الجولات ليس مجرد الرقابة، بل هو تقويم الأداء وتذليل العقبات، مؤكدًا “إن المنظومة الصحية في المنوفية تمتلك كوادر متميزة وإمكانيات ضخمة، ولن نسمح بأي تقاعس يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمة. المريض هو الأولوية القصوى، ومكتبنا مفتوح لدعم كل مجتهد، ومحاسبة كل من يقصر في أداء واجبه المهني والإنساني.”