مرور مفاجئ.. محافظ المنوفية يستدعي مدير مديرية التربية والتعليم ويوجه بتخفيف تكدس تظلمات الإعدادية

عقب مروره المفاجئ أمس الجمعة ، لاحظ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، وجود تكدس من قبل الطلاب وأولياء الأمور على مقر تظلمات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2026 بمدرسة الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي" الإعدادية القديمة للبنين سابقاً" بشبين الكوم ، وحرص بنفسه على التواجد داخل المقر لتفقد آلية العمل والوقوف على مدى تأدية الخدمة بالشكل المناسب .

واستدعى محافظ المنوفية صباح اليوم ، الأستاذ هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بمكتبه ، موجهاً بفتح مقر ين إضافيين لفحص باقي تظلمات الشهادة الإعدادية وذلك لتيسير الخدمة لأولياء الأمور وأبنائهم الطلاب والحد من التكدس ، وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه سيتم فتح مقرين إضافيين يومي الجمعة والسبت القادمين لفحص باقى الإدارات التعليمية ، على أن يتم فحص تظلمات " إدارة منوف" بمدرسة الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي" الإعدادية القديمة للبنين سابقاً" ، " وإداراتي الباجور والشهداء " بمدرسة المساعي المشكورة الإعدادية القديمة للبنات ، " وإدارتي السادات وسرس الليان "بمدرسة سعد الحرة الابتدائية بشبين الكوم.

وشدد محافظ المنوفية على مدير مديرية التربية والتعليم بالمرور والمتابعة الميدانية لتنظيم سير العمل وتذليل العقبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ، مع التأكيد على ضرورة تفادى تلك الملاحظات في الفصل الدراسي الثاني وإيجاد حلول ومقترحات مناسبة حرصاً على مصلحة الطلاب .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخراً جهداً في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية متطلباتهم بشتى القطاعات .