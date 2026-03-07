قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرور مفاجئ.. محافظ المنوفية يستدعي مدير مديرية التربية والتعليم ويوجه بتخفيف تكدس تظلمات الإعدادية

مروة فاضل

عقب مروره المفاجئ أمس الجمعة ، لاحظ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، وجود تكدس من قبل الطلاب وأولياء الأمور على مقر تظلمات الشهادة الإعدادية  العامة للعام الدراسي  2026 بمدرسة الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي" الإعدادية القديمة للبنين سابقاً" بشبين الكوم ، وحرص بنفسه على التواجد داخل المقر لتفقد آلية العمل والوقوف على مدى تأدية الخدمة بالشكل المناسب .

واستدعى محافظ المنوفية صباح اليوم ، الأستاذ هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بمكتبه ، موجهاً بفتح مقر ين إضافيين لفحص باقي تظلمات الشهادة الإعدادية وذلك لتيسير الخدمة لأولياء الأمور وأبنائهم الطلاب والحد من التكدس ، وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه سيتم فتح مقرين إضافيين يومي الجمعة والسبت  القادمين لفحص باقى الإدارات التعليمية ، على أن يتم فحص تظلمات " إدارة منوف" بمدرسة الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي" الإعدادية القديمة للبنين سابقاً" ، " وإداراتي الباجور والشهداء " بمدرسة المساعي المشكورة الإعدادية القديمة للبنات ، " وإدارتي السادات وسرس الليان "بمدرسة سعد الحرة الابتدائية بشبين الكوم.

وشدد محافظ المنوفية على  مدير مديرية التربية والتعليم  بالمرور والمتابعة الميدانية لتنظيم سير العمل وتذليل العقبات وتحسين مستوى الخدمات  المقدمة ، مع التأكيد على ضرورة تفادى تلك الملاحظات في الفصل الدراسي الثاني وإيجاد حلول ومقترحات مناسبة  حرصاً على مصلحة الطلاب .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخراً جهداً  في تحسين مستوى الخدمات المقدمة  للمواطنين  وتلبية متطلباتهم بشتى  القطاعات .

