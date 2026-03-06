بيطري المنوفية: ضبط 3 طن لحوم ودواجن غير صالحة وتحرير 45 محضر مخالفات

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية على المحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية .

تلقى محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر فبراير الماضي ، حيث أوضح مدير مديرية الطب البيطري عن تنفيذ حملات موسعة برئاسة مدير الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، أسفرت عن تحرير 45 محضر جنح بإجمالي مضبوطات 2 طن و 837 كجم لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .