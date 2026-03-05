ضبط محل مواد غذائية بالمنوفية يبيع سلع مجهولة المصدر

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لمتابعة منظومة الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق التام مع الجهات الرقابية حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية ، تمكنت خلالها من ضبط محل مواد غذائية وأعلاف بنطاق حي شرق شبين الكوم بحوزته سلع مجهولة المصدر غير مدون عليها أي بيانات واستخدام علامات تجارية غير مصرح بها وكذا تعبئة سلع بدون الحصول على التراخيص اللازمة للتعبئة ومخالفة الرخصة الصادرة للنشاط ، وضبط 2 طن أرز وطن أعلاف مجهولين المصدر وماكينة تغليف منتج نهائي ومستلزمات إنتاج وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية والمختصة حملاتها التفتيشية على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.