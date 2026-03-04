محافظ المنوفية: ضبط سلخانة مخالفة داخل منزل بإحدى قرى الباجور.. صور

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية بالتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري، حملة مكبرة على الأسواق وأماكن بيع اللحوم.

وأسفرت الحملة عن ضبط سلخانة مخالفة غير قانونية داخل منزل بإحدى قرى الباجور ومعزة نافقة وعدد من رؤوس الماشية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

من جانبه شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين .