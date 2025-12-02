قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور
محافظات

ضبط 25 طنا.. محافظة الجيزة توجه ضربات جديدة لمهربي الدقيق البلدي المدعم

أحمد زهران

وجهت محافظة الجيزة ضربة قوية جديدة لمهربي الدقيق البلدي المدعم، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية والتموينية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للمساس بمنظومة الدعم.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية التموين على مستوى المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 500 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بإجمالي 25 طنًا، بالإضافة إلى التحفظ على السيارات المستخدمة في عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات التموينية الموسعة لفرض الانضباط على الأسواق والتصدي لأي ممارسات تهدف للإضرار بالدعم أو تداول سلع مجهولة المصدر، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أن الحملات المنفذة خلال الأسبوع الجاري تأتي ضمن خطة رقابية محكمة يجري تنفيذها بالتعاون مع الأحياء والمراكز، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز الرقابة على تداول السلع التموينية الأساسية.

محافظة الجيزة الدقيق البلدي المدعم ضبط الأسواق منظومة الدعم محافظ الجيزة دقيق بلدي

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

محافظ قنا

محافظ قنا يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني دعم مشروعات مياه الشرب ومتابعة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

من 2700 حتى 16 ألفا.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2026

صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

غدا.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

