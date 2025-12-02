ضبط 25 طنا.. محافظة الجيزة توجه ضربات جديدة لمهربي الدقيق البلدي المدعم

وجهت محافظة الجيزة ضربة قوية جديدة لمهربي الدقيق البلدي المدعم، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية والتموينية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للمساس بمنظومة الدعم.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية التموين على مستوى المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 500 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بإجمالي 25 طنًا، بالإضافة إلى التحفظ على السيارات المستخدمة في عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات التموينية الموسعة لفرض الانضباط على الأسواق والتصدي لأي ممارسات تهدف للإضرار بالدعم أو تداول سلع مجهولة المصدر، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أن الحملات المنفذة خلال الأسبوع الجاري تأتي ضمن خطة رقابية محكمة يجري تنفيذها بالتعاون مع الأحياء والمراكز، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز الرقابة على تداول السلع التموينية الأساسية.