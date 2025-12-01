بينها مصحات.. محافظة الجيزة تغلق كيانات مخالفة بالعمرانية وكرداسة

شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة علي عدة مناطق لإعادة الانضباط للشارع الجيزاوي، وذلك في إطار جهودها لإعادة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

و تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حملات الأحياء لرفع الإشغالات والتعامل مع المخالفات التي تعطل الحركة المرورية وتشوه المظهر العام.

ففي حي العمرانية تم غلق ورفع محتويات عدد ٢ كيان يزاولان أنشطة تعليمية بدون ترخيص ويتسببان في إزعاج المواطنين، وذلك بشارع عيد مصطفى وشارع الزعفراني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة كرداسة، تم تنفيذ قراري غلق لعدد (٢) مصحة علاج إدمان بدون ترخيص مع التشميع والإخلاء الكامل واتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية وذلك حفاظًا على السلامة العامة وضبط المنشآت المخالفة.

كما واصل حي إمبابة حملاته الانضباطية، حيث شهدت شوارع العامل الأول ونفق إمبابة وعدد آخر من القطاعات حملات مكبرة لرفع إشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، مما أسفر عن رفع عدد كبير من الإشغالات وإزالة أخرى لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

جاءت الحملات بمتابعة من اشرف بكر رئيس حي إمبابة واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية واللواء أحمد ثابت رئيس مركز كرداسة.



