سكرتير عام محافظة الجيزة يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال النظافة بشارع فيصل

عقد محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال النظافة بشارع فيصل بحضور ممثلي الأحياء المعنية، وهيئة النظافة، وشركات الجمع السكني وذلك لمراجعة سير الأعمال والتأكد من الالتزام بتكثيف الجهود على مدار الساعة.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمتابعة حالة النظافة وتعزيز الرقابة الميدانية لضمان استمرارية الأداء على مدار الساعة.

وجه السكرتير العام خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متابعة بكل حي للمرور الدوري على مدار 24 ساعة بشارع الملك فيصل من خلال ثلاث ورديات لضمان استمرارية أعمال النظافة ومعالجة أي ملاحظات على الفور.

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الأحياء وهيئة النظافة وشركات الجمع السكني لضمان رفع المخلفات بصورة مستمرة والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع، بالإضافة إلى متابعة المحلات التجارية للتأكد من الالتزام بمستوى النظافة المطلوب.