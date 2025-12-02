قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
محافظات

سكرتير عام محافظة الجيزة يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال النظافة بشارع فيصل

أحمد زهران

عقد محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال النظافة بشارع فيصل بحضور ممثلي الأحياء المعنية، وهيئة النظافة، وشركات الجمع السكني وذلك لمراجعة سير الأعمال والتأكد من الالتزام بتكثيف الجهود على مدار الساعة.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمتابعة حالة النظافة وتعزيز الرقابة الميدانية لضمان استمرارية الأداء على مدار الساعة.

وجه السكرتير العام خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متابعة بكل حي للمرور الدوري على مدار 24 ساعة بشارع الملك فيصل من خلال ثلاث ورديات لضمان استمرارية أعمال النظافة ومعالجة أي ملاحظات على الفور.

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الأحياء وهيئة النظافة وشركات الجمع السكني لضمان رفع المخلفات بصورة مستمرة والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع، بالإضافة إلى متابعة المحلات التجارية للتأكد من الالتزام بمستوى النظافة المطلوب.

شارع فيصل محافظة الجيزة متابعة أعمال النظافة محافظ الجيزة حالة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

57 منتجًا دفاعيًا .. الهيئة العربية للتصنيع تؤكد على تعزيز الشراكات العالمية في EDEX 2025

زيارات رسمية عالمية لأجنحة الهيئة العربية للتصنيع في EDEX 2025.. إعجاب بالمنتجات الجديدة

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

بحضور الوزير | بروتوكول بين التعليم ومصر الخير لتنفيذ عدة مشروعات

وزير الإنتاج الحربي يبحث نقل التكنولوجيا الحديثة مع “تاليس” و“بونجسان”

"تاليس" و"بونجسان".. وزير الإنتاج الحربي يفتح آفاق تعاون جديدة مع فرنسا وكوريا في "EDEX 2025"

بالصور

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

