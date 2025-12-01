نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بالصف | صور

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بشارع الشيخ صقير الرابط بين طريق 21 الصف حلوان بجسر داود مرورا بالمعهد الديني بصف البلد بطول 1700م وعرض 12م.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار

محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر للتأكد من مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

كما تفقد نائب المحافظ شارع يوسف السباعي بداية من طريق 21 الصف حتى الساحة الشعبية، تمهيدا لرصف الطبقة الرابطة بمدينة الصف.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع الإشغالات والالتزام بخط التنظيم وسرعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال رصف الطريق مشددا برفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال.

والتقى الشهابي، بعدد كبير من المواطنين واستمع إلى آرائهم ومطالبهم مؤكدا حرص المحافظة علي التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف علي آرائهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف و مسؤولي شركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء والشركة المنفذة للأعمال.