محافظ الجيزة: مسابقة دورية لاختيار أفضل الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن إطلاق مسابقة دورية جديدة لاختيار أفضل الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية بهدف تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الوحدات المحلية ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف المحافظ عن الخطوات المنظمة لعملية ترشيح الجهات المشاركة في المسابقة مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على تطوير الأداء ورفع جودة الخدمات وتحسين المظهر الحضاري بمختلف القطاعات.

وأوضح المحافظ أن المسابقة ستشمل جميع الوحدات القروية إلى جانب 20 مركزًا ومدينة وحي بنطاق المحافظة، وسيتم تطبيق معايير دقيقة ومعلنة على كل جهة تعتمد على معدلات الإنجاز في الملفات المكلفة بها، وتنفيذ خطط العمل والخطة الاستثمارية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، إضافة إلى مستوى الالتزام والانضباط داخل الأجهزة التنفيذية.

وأضاف أن نتائج المسابقة ستسفر دورياً عن اختيار حي ومدينة بالإضافة إلى 3 وحدات قروية ويتم تقييمها من قِبل لجنة مشكلة من خبراء في مختلف التخصصات لضمان الحيادية والشفافية.

شدد على ضرورة استثمار هذه الفعاليات لتحسين أداء العاملين ورفع كفاءة المنظومة الإدارية والتنفيذية وخلق بيئة تنافسية إيجابية تعود بالنفع علي المواطن.

وأشار المهندس عادل النجار إلى حرص المحافظة على التوسع في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تتيح تبادل الخبرات بين الوحدات المختلفة وكشف معوقات العمل ونقاط الضعف المشتركة، إلى جانب تسليط الضوء على النماذج المتميزة وتعميم التجارب الناجحة لتحقيق أقصى استفادة.

وأكد المهندس عادل النجار متابعته المستمرة لكافة مراحل المسابقة، وحرصه على تقييم العاملين المشاركين تمهيدًا لإدراج العناصر المتميزة ضمن خطط التطوير، بما يعزز فرصهم في الترقّي الوظيفي وتولي المناصب القيادية داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة.