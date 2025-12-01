قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: زيادة عدد القرارات الجمهورية بتعيين القيادات الجامعية خلال 2025
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا يوثق مسيرة معرض إيديكس عبر نسخه الثلاث
انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية
على طول متجمعين.. الرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
لمتابعة انضباط الدراسة| جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من المدارس بالجيزة
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: مسابقة دورية لاختيار أفضل الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن إطلاق مسابقة دورية جديدة لاختيار أفضل الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية بهدف تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الوحدات المحلية ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف المحافظ عن الخطوات المنظمة لعملية ترشيح الجهات المشاركة في المسابقة مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على تطوير الأداء ورفع جودة الخدمات وتحسين المظهر الحضاري بمختلف القطاعات.

وأوضح المحافظ أن المسابقة ستشمل جميع الوحدات القروية إلى جانب 20 مركزًا ومدينة وحي بنطاق المحافظة، وسيتم تطبيق معايير دقيقة ومعلنة على كل جهة تعتمد على معدلات الإنجاز في الملفات المكلفة بها، وتنفيذ خطط العمل والخطة الاستثمارية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، إضافة إلى مستوى الالتزام والانضباط داخل الأجهزة التنفيذية.

وأضاف أن نتائج المسابقة ستسفر دورياً عن اختيار حي ومدينة بالإضافة إلى 3 وحدات قروية ويتم تقييمها من قِبل لجنة مشكلة من خبراء في مختلف التخصصات لضمان الحيادية والشفافية. 
 شدد على ضرورة استثمار هذه الفعاليات لتحسين أداء العاملين ورفع كفاءة المنظومة الإدارية والتنفيذية وخلق بيئة تنافسية إيجابية تعود بالنفع علي المواطن.

وأشار المهندس عادل النجار إلى حرص المحافظة على التوسع في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تتيح تبادل الخبرات بين الوحدات المختلفة وكشف معوقات العمل ونقاط الضعف المشتركة، إلى جانب تسليط الضوء على النماذج المتميزة وتعميم التجارب الناجحة لتحقيق أقصى استفادة.

وأكد المهندس عادل النجار متابعته المستمرة لكافة مراحل المسابقة، وحرصه على تقييم العاملين المشاركين تمهيدًا لإدراج العناصر المتميزة ضمن خطط التطوير، بما يعزز فرصهم في الترقّي الوظيفي وتولي المناصب القيادية داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي رفعت فياض

رفعت فياض: حوادث التحرش داخل المدارس وقائع فردية وليست ظاهرة

صورة أرشيفية

بانوراما الفيلم الأوروبي تطلق الدورة الـ18 بعروض مميزة تمتد لـ10 أيام

صورة أرشيفية

خبيرة نفسية: الوصمة المجتمعية وراء سرية علاج الإدمان وتراجع الإقبال على التعافي

بالصور

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم

رينو تفرغ خزانة تصاميمها السرية والسيارات الموجودة بداخلها لا تصدق

تصاميم رينو
تصاميم رينو
تصاميم رينو

مشاركة متميزة للعربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس EDEX 2025.. صور

مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد