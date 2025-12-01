قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
علي معلول: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في كأس العرب
في إطار جولاته المفاجئة .. وزير التعليم يزور مدرستين بإدارة التبين بالقاهرة
الرمادي يهاجم إدارة الزمالك: تجاهلوا توصياتي.. وتعيين جون إدوارد كارثة كبرى
رياضة

فوضى في ديربي كينشاسا.. اشتباكات بين الجماهير بالدوري الكونغولي

اشتباكات بالدوري الكونغولي
اشتباكات بالدوري الكونغولي
يسري غازي

شهدت إحدي مباريات الدوري الكونغولي ، فوضي سيطرت على جماهير الفريقين، و انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ما أدي إلي تدخل الأمن لفض الإشتباك.



واندلعت اشتباكات عنيفة، بين جماهير فريقي فيتا كلوب وموتيما بمبي، بالدوري الكونغولي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وسيطرت الفوضي بعد صافرة نهاية مباراة فيتا كلوب وموتيما بمبي، بين جماهير الفريقين واقتحمت أرضية الملعب، واندلعت اشتباكات بين الجماهير ما اضطر الأمن للتدخل واحتواء الموقف.
 

مشاجرة فى الدوري الكونغولي 
ذكرت تقارير إعلامية، أنه قبل انطلاق مباراة نادي أو سي رينيسانس ونادي إف سي رينيسانس بالدوري الكونغولي، حدثت مشاجرة حامية بين جماهير الفريقين.



 

وأفادت التقارير الإعلامية ، بأنه خلال اللقاء بين نادي أو سي رينيسانس ونادي إف سي رينيسانس بالدوري الكونغولي، اندلعت اشتباكات بين جماهير الفريقين خلال عملية الإحماء قبل صافرة البداية.

