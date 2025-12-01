فوضى في ديربي كينشاسا.. اشتباكات بين الجماهير بالدوري الكونغولي

شهدت إحدي مباريات الدوري الكونغولي ، فوضي سيطرت على جماهير الفريقين، و انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ما أدي إلي تدخل الأمن لفض الإشتباك.





مشاجرة فى الدوري الكونغولي

ذكرت تقارير إعلامية، أنه قبل انطلاق مباراة نادي أو سي رينيسانس ونادي إف سي رينيسانس بالدوري الكونغولي، حدثت مشاجرة حامية بين جماهير الفريقين.







وأفادت التقارير الإعلامية ، بأنه خلال اللقاء بين نادي أو سي رينيسانس ونادي إف سي رينيسانس بالدوري الكونغولي، اندلعت اشتباكات بين جماهير الفريقين خلال عملية الإحماء قبل صافرة البداية.