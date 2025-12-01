قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الإسكان يتابع أعمال تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آيه الجاري

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمرافق التي تم وجارٍ تنفيذها بعددٍ من المناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، وبني سويف الجديدة، والعبور، والسويس الجديدة، بهدف دعم المصانع وتوفير بيئة تشغيل مستقرة للأنشطة الصناعية بالمدن الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن المشروعات الجاري تنفيذها تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز قدرات البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية التي تشهد أعمال التوسعات.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الإسكان، عن إطلاق التيار الكهربائي بموزع التوسعة بمحطة محولات S13 لتأمين تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب A6 بمدينة العاشر من رمضان، والتي تُعد إحدى نقاط الدعم الرئيسي، وذلك بعد الانتهاء الكامل من أعمال الموزع وتشغيله، في إطار جهود وزارة الإسكان للارتقاء بالبنية التحتية ودعم الأنشطة الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وفي السياق ذاته، تفقد مسئولو جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أعمال صيانة الطرق بامتداد منطقة الصناعات الخفيفة، والتي تُنفّذ ضمن مشروع صيانة الطرق الجاري بالمدينة، وقد شملت المتابعة الوقوف على نسب التنفيذ وجودة الأعمال الجارية، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة الأسفلت وتحسين مداخل المنطقة ومخارجها بما يخدم المستثمرين ويعزز من النشاط الصناعي بالمدينة.

وأوضح مسئولو جهاز مدينة السويس الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال التطوير في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة، من بينها الحي الصناعي الأول والمنطقة الحرة ومنطقة الامتداد ومنطقة التوسعات، حيث تم استبدال نحو 600 كشاف إنارة ضمن المرحلة الأولى، كما يضم الحي الصناعي الأول وحده ما يقرب من 2100 كشاف، وتُنفّذ أعمال الإحلال بها وفق برنامج زمني دقيق.

وفي مدينة العبور، تابع مسئولو الجهاز مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية (أ) والامتداد الشمالي والغربي، لتحسين الحركة المرورية وتسهيل التنقل في تلك المناطق.

وفي مدينة الصالحية الجديدة، أشار مسئولو الجهاز، إلى أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ حملاته لضبط الشوارع والطرق بالمناطق الصناعية، بما يضمن سهولة الحركة ويحافظ على الصورة اللائقة للمدينة.

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

