قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت شبكة "سى إن إن أن" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أبلغ مسؤولين أمريكيين، خلال محادثات غير رسمية، استعداده للتنحي عن منصبه خلال فترة تمتد إلى 18 شهرًا، في خطوة تهدف إلى فتح باب الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتخفيف حدة التوتر بين البلدين.

تشدد أمريكي وإصرار على رحيل فوري

ورغم الطرح الفنزويلي، أكدت واشنطن تمسكها بضرورة تنحي مادورو فورًا، وسط تصعيد أمريكي في المنطقة تمثل في إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، إضافة إلى نشر قوات بحرية وجوية ضخمة في البحر الكاريبي، من بينها حاملة الطائرات Gerald R. Ford وغواصة نووية وأكثر من 16 ألف عسكري.د

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن القوات الأمريكية أغرقت نحو 20 زورقًا سريعًا منذ سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا.

كما نقلت وسائل إعلام في الولايات المتحدة احتمال بدء عمليات عسكرية تستهدف الأراضي الفنزويلية بدعوى مكافحة تهريب المخدرات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

اتصال نادر بين ترامب ومادورو

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، لأول مرة، إجرائه اتصالًا هاتفيًا مع مادورو، بعد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن المحادثة خلال الأيام الماضية. واكتفى ترامب بالرد بـ"نعم" عندما سُئل عن صحة الاتصال، دون تقديم أي تفاصيل أخرى، وذلك أثناء حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت بأن الاتصال تناول إمكانية عقد لقاء بين الزعيمين داخل الولايات المتحدة.

أزمة المجال الجوي وتصعيد متبادل

وجاء تأكيد ترامب للاتصال بعد يوم من الجدل الذي أثارته تصريحاته عبر منصة تروث سوشيال، حيث دعا شركات الطيران إلى اعتبار الأجواء الفنزويلية "مغلقة بالكامل"، في إطار ما وصفته إدارته بـ"الحرب على عصابات المخدرات".

وردت الحكومة الفنزويلية ببيان وصف تصريحات ترامب بأنها "تهديد استعماري" يخالف القانون الدولي ويعدّ مساسًا بسيادة فنزويلا.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مادورو وترامب فنزويلا وأمريكا واشنطن وكاراكاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

اسعاف

داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

حملة موسعة لإزالة النباشين وبدء الغلق الآمن لمقلب الطريق الأوسطي

جانب من الجولة

جولة ميدانية لرئيس بدر لمتابعة سير أعمال تطوير طريق السنترال.. صور

مشغولات ذهبية

الذهب يحافظ على استقراره عقب ارتفاع قوي

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد