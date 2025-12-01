ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات جديدة مهاجمًا فيها إدارة الرئيس جو بايدن، معتبرًا أن ما قامت به – على حد وصفه – "يجب ألا ينسى".

وقال ترامب في كلمة موجهة لأنصاره على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال إنه “على الولايات المتحدة إخراج الأشرار من البلد، وبسرعة”، مجددا اتهاماته بتزوير الانتخابات التي خسرها عام 2020، وهي مزاعم لم تثبتها أي جهة قضائية.

وختم ترامب تصريحاته بالدعوة إلى مواصلة دعم حملته، قائلا: لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، إلغاء فعالية جميع الوثائق التي تم توقيعها باستخدام "القلم الآلي" في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، جاء في منشور لترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "إن كل وثيقة وقّعها جو بايدن النعسان باستخدام قلم آلي ونسبتها نحو 92 بالمئة، هي بحكم الملغاة، ولم تعد سارية وبلا أي مفعول".

والقلم الآلي هو اسم لجهاز يقوم بتكرار التوقيعات باستخدام حبر حقيقي، مما يسهل على الشخصيات العامة التوقيع على كل شيء بشكل جماعي وبكميات كبيرة.

ويحتوي الجهاز على ذراع يمكنه حمل قلم عادي أو رصاص، ويقوم باستخدامه لنسخ التوقيع المبرمج على الورقة الموضوعة أسفل الآلة.