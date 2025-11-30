هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

نفى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، وجود أي فيروسات جديدة ، موضحا أن المتواجد في هذا الوقت هي الفيروسات التنفسية المتواجدة كل عام .

وتابع قائلا: لايوجد شيء نخفيه علي الرأي العام وما المبرر من الاخفاء ؟ . فالمواطن شريك وأخباره بكل المعلومات الصحية بشفافية ليس رفاهية أو منة من الوزارة ولكن لأنه شريك وهو نفسه من سيقوم بالاجراءات الاحترازية حال وجود اي جديد .

لايوجد فيروس جديد في مصر

وأكد عبدالغفار، أن وزارة الصحة والسكان تعترف أن هناك شدة بفيروس الانفلونزا هذا العام وهو ما تم تفسيره علميا بسبب عدم نشاطه في فترة كورونا وما بعدها الا في نطاق ضيق وعقب فترة كورونا ضعفت المناعة موضحا أنه لايوجد اي فيروس قاتل في مصر بشهادة منظمة الصحة العالمية.