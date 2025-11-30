ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

قضت محكمة جنايات الشرقية بالسجن 10 سنوات لزوج ماجدة أشرف المتهم بإفشاء أسرار العلاقة الزوجية، نشر فيديوهات خاصة بزوجته عبر مواقع الإنترنت، والادعاء بكونها فيديوهات خاصة بها وفي تلك السطور نرصد لكم معلومات عنها :

ماجدة أشرف هي شابة مصرية عرفت مؤخراً كـضحية ابتزاز إلكتروني وتشهير علني على يد زوجها السابق

معلومات عن ماجدة أشرف

-روت ماجدة تفاصيل صادمة حول زواجها عرفيًا وهي في سن الرابعة عشرة، والابتزاز الذي تعرضت له لاحقًا.

-قضت المحكمة المصرية مؤخرًا بالسجن 10 سنوات على زوجها المتهم بإفشاء أسرار العلاقة الزوجية ونشر مقاطع فيديو وصور خاصة لها على الإنترنت.

-أكدت ماجدة في تصريحات إعلامية أنها رفعت محاضر ضد زوجها بعد اتهامه لها بالباطل ونشره للفيديوهات.

-فترة الزواج استمرت لمدة عام ونصف العام فقط والانفصال استمر لمدة 7 سنوات ثم عاد لها مرة آخر من أجل أن يرجعها له

-بعد العودة لمدة 8 أشهر تركها في بيت العائلة وسافر للخارج وأن المشكلات من البداية كانت بسبب شقيقة زوجها

-زوجها استغل صور وفيديوهات خاصة لها وبدأ في نشرها وفضحها عبر منصات السوشيال ميديا وقام بعمل حسابات باسمها وينشر صور خاصة كانت ترسلها له في الخارج.

-من محافظة الشرقية والجميع في المنطقة كان يوجه لها الاتهامات

- البعض كان يتوقع أنها هي من نشرت الفيديوهات والصور الخاصة بها

النيابة العامة تكشف الحقيقة

تفاصيل تلك القضية كشفتها أوراق التحقيقات عندما قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 13104 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 4227 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهما بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر عبر استغلال طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا وزواجها دون السن القانونية مقابل مبالغ مالية.

وتضمن أمر الإحالة توجيه الاتهام لكل من محمود ع.(45 عامًا – هارب) وفريد أ.(35 عامًا هارب)، لقيام الأول بتزويج ابنته القاصر للثاني نظير مبلغ مادي، وذلك بعد تواصله مع سيدة تعمل وسيطة لجلب فتيات لراغبي الزواج من خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استقبل ابنته في مسكنه عقب فترة من إقامتها مع والدتها، ثم نسق مع الوسيطة والمتهم الثاني لإتمام الزواج، حيث تم تحرير عقود عرفية على أحد المقاهي بحضور شهود قبل أن تنتقل الطفلة إلى مسكن الزوجية.

وذكرت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة، سماعًا لاستدلالاتها لصغر سنها، أن والدها أخبرها بانتقالها للعيش معه تمهيدًا لزواجها، وأن الاتفاق تضمن حصوله على مبلغ 20 ألف جنيه، إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه للوسيطة.