بدرية طلبة: سأحصل على حقي بالقانون بعد حملات التشهير ضدي

أعربت الفنانة بدرية طلبة ، عن استيائها الشديد من تداول بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحتوى يسيء إليها، مؤكدة أن ما نُشر عنها خلال الساعات الماضية لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه اعتمد على اجتزاء لقطات من بث مباشر بهدف خلق مادة مثيرة للجدل.

وقالت بدرية ، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “أي صاحب صفحة أخدني محتوي وعمل زي البغبغانات يردد كلام ملوش أساس من الصحة وأترميت بالباطل ماصدقو يلاقو ترند يسترزقو منه ولاهمهم أني عندي عيله واولاد واحفاد يزعلو عليا بالرغم انى طلعت ووضحت وقلت ان دي حمله مقصودة واللايف مختزل منه لكن هما كانو متمسكين بالفلوس اللي بتطلع لهم من الهري الكداب”.

وتابعت: "علشان كدا حاخد حقي بالقانون وأتعمل للكل قضايا منهم طلع له ضبط واحضار ومنهم في النيابه بيتحايل علشان اتنازل لكن زي ما انا مصعبتش علي حضرتك وانت بتقطع في لحمى باخبار كدب انت مش حتصعب عليا وانا باخد حقي".

واختتمت: “وشكرا للناس اللي فهمت الموضوع وشالو كل حاجة عني كانت علي حساباتهم ودعمونى”.

قام أحد متابعي الفنانة بدرية طلبة، بسبها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب في تعليقها لها: «يا ولية اختشي وخلي عندك دم.. قبر يلم العفش».

وقامت بدرية طلبة، بالرد على المتابعه قائلة: «لو أنا مش عاجبة حضرتك متدخلش صفحتي ولا تتابعني.. لكن تغلط فيا يبقى تتحمل نتيجة غلطتك وهرفع عليك قضية».

قضية بدرية طلبة

في سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنح الهرم بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، والمتهمة فيها بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المختصة لمباشرة نظر القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به المحامي أشرف ناجي، اتهم فيه الفنانة باستخدام ألفاظ مسيئة خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل، اعتبرها تمثل إهانة لقطاع واسع من المواطنين المصريين.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهمة اتهامات السب والقذف باستخدام وسيلة إلكترونية، استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء قرار المحكمة اليوم ليفتح الباب أمام تصعيد القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة، في انتظار كلمة الفصل في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل على السوشيال ميديا مؤخرًا.