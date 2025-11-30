قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بدرية طلبة: سأحصل على حقي بالقانون بعد حملات التشهير ضدي

بدرية طلبة
بدرية طلبة
يارا أمين

أعربت الفنانة بدرية طلبة ، عن استيائها الشديد من تداول بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحتوى يسيء إليها، مؤكدة أن ما نُشر عنها خلال الساعات الماضية لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه اعتمد على اجتزاء لقطات من بث مباشر بهدف خلق مادة مثيرة للجدل.

وقالت بدرية ، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “أي صاحب صفحة أخدني محتوي وعمل زي البغبغانات يردد كلام ملوش أساس من الصحة وأترميت بالباطل ماصدقو يلاقو ترند يسترزقو منه ولاهمهم أني عندي عيله واولاد واحفاد يزعلو عليا بالرغم انى طلعت ووضحت وقلت ان دي حمله مقصودة واللايف مختزل منه لكن هما كانو متمسكين بالفلوس اللي بتطلع لهم من الهري الكداب”.

وتابعت: "علشان كدا حاخد حقي بالقانون وأتعمل للكل قضايا منهم طلع له ضبط واحضار ومنهم في النيابه بيتحايل علشان اتنازل لكن زي ما انا مصعبتش علي حضرتك وانت بتقطع في لحمى باخبار كدب انت مش حتصعب عليا وانا باخد حقي".

واختتمت: “وشكرا للناس اللي فهمت الموضوع وشالو كل حاجة عني كانت علي حساباتهم ودعمونى”.

قام أحد متابعي الفنانة بدرية طلبة، بسبها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب في تعليقها لها: «يا ولية اختشي وخلي عندك دم.. قبر يلم العفش». 

وقامت بدرية طلبة، بالرد على المتابعه قائلة: «لو أنا مش عاجبة حضرتك متدخلش صفحتي ولا تتابعني.. لكن تغلط فيا يبقى تتحمل نتيجة غلطتك وهرفع عليك قضية». 

قضية بدرية طلبة 

في سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنح الهرم بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، والمتهمة فيها بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المختصة لمباشرة نظر القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به المحامي أشرف ناجي، اتهم فيه الفنانة باستخدام ألفاظ مسيئة خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل، اعتبرها تمثل إهانة لقطاع واسع من المواطنين المصريين.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهمة اتهامات السب والقذف باستخدام وسيلة إلكترونية، استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء قرار المحكمة اليوم ليفتح الباب أمام تصعيد القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة، في انتظار كلمة الفصل في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل على السوشيال ميديا مؤخرًا.

بدرية طلبة أزمة بدرية طلبة سب بدرية طلبة قضية بدرية طلبة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

بالصور

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

