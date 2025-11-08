بدرية طلبة توجه رسالة مؤثرة لـ إسماعيل الليثي: ربنا ينجيه

طالبت الفنانة بدرية طلبة، جمهورها ومتابعيها بالدعاء للمطرب إسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث سير مروع فجر أمس.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: ادعو لاسماعيل ربنا ينجيه و يشفيه و يقومه بالسلامة.



وأثارت شيماء سعيد حالة من القلق بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على “تيك توك”، استغاثت فيه لإنقاذ زوجها الفنان إسماعيل الليثي، وقالت فيه الحقوني جوزي بيموت، عقب تعرضه لحادث سير مروع على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وأكدت الصفحة الرسمية لليثي عبر “فيس بوك” أن حالته حرجة للغاية، وأنه نُقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات المنيا.

كما أوضح أحد مرافقيه أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين سيارتين، مما أدى إلى تهشمهما بالكامل، مشيرًا إلى أن الوفيات من السيارة الأخرى، داعيًا الجمهور إلى الدعاء للفنان بالشفاء العاجل.