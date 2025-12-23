عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

قدمت مذيعة “صدى البلد” إسراء عبد المطلب، تغطية عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 10 درجات، مع توقع سقوط أمطار في عدة مناطق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا حذرت خلاله من بعض الظواهر الجوية، وقدمـت نصائح للمواطنين عند الخروج من منازلهم.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، ثم يعود للبرودة الشديدة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، لكنه لن يكون مؤثرًا بشكل كبير.

