الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

قدمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب تغطية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، مؤكدة على موجة برودة شديدة خاصة في الصباح الباكر وفترات الليل، مع فرصة لتكوّن شبورة مائية قد تحد من الرؤية على بعض الطرق.

وأوضحت أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض في المدن الجديدة بالقاهرة بين 8 و9 درجات، وفي شمال الصعيد ووسط سيناء تصل إلى 5 و6 درجات، مع طقس شديد البرودة صباحاً، معتدل نهاراً، وشديد البرودة ليلاً.

كما نصحت المواطنين باتخاذ الاحتياطات أثناء التنقل، وارتداء الملابس الثقيلة، مشيرة إلى نشاط الرياح المتقطع وفرص الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية، مع استقرار الطقس في باقي أنحاء الجمهورية خلال النهار.

