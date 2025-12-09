سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، إسراء عبدالمطلب، تغطية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة، مع تكاثف السحب وهطول الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد.

وأوضحت أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بما في ذلك الإسكندرية والعلمين وسيدي عبد الرحمن والضبعة ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، هي الأكثر تأثرًا، مع توقع امتداد الأمطار إلى المناطق الداخلية خلال الساعات القادمة.

وأكدت الهيئة أن السحب المصاحبة قد تتسبب في أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، محذرة من مخاطر البرق والرياح الهابطة أسفل السحب. كما أشارت إلى استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع زيادة فرص هطول الأمطار مساءً على مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والبحر الأحمر.

