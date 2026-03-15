أخبار العالم

هجوم سيبراني إيراني على جهاز الموساد ومعهد الأمن القومي الإسرائيلي

فرناس حفظي

كشفت مجموعة قرصنة إيرانية تُعرف باسم خاندالا أنها نجحت في اختراق جهاز الموساد وأنظمة المعلومات الخاصة بمعهد دراسات الأمن القومي (INSS)، وحصلت على رسائل بريد إلكتروني ومواد وصفتها المجموعة بأنها "سرية"، تشمل خططاً عملياتية ضد إيران.


ووفقًا لتقارير المجموعة، فإن بيانات مزعومة تتعلق بشخصيات إسرائيلية بارزة نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك أسماء وصور ورتب وعناوين وأرقام هواتف لأفراد في الجيش والبحرية.


من جانبه، نفى معهد دراسات الأمن القومي (INSS) هذه الادعاءات، موضحًا أنه هيئة مدنية لا تحتفظ بأي وثائق سرية، وأن جميع مواده تُنشر علنًا على موقع المعهد ووسائل الإعلام. 

وأكد المعهد أنه على اتصال دائم بالنظام السيبراني الوطني والجهات المعنية، وأن أي دعاية من قبل أطراف أجنبية، خصوصًا الإيرانية، لا تعكس الواقع.


يُشار إلى أن مجموعة "خاندالا" سبق أن أعلنت عن اختراق بيانات لشخصيات إسرائيلية، لكنها لم تُثبت بشكل مستقل صحة غالبية ادعاءاتها. ويأتي هذا في سياق التوترات السيبرانية بين إيران وإسرائيل، خصوصًا في أوقات الحرب والنزاعات الإقليمية.

