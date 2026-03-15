برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسالة واضحة للشفافية والمسؤولية الوطنية

رئيس التحرير
طه جبريل
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كانت بمثابة مصارحة حقيقية للشعب المصري، تحمل رسائل مباشرة حول التحديات الداخلية والإقليمية والاقتصادية التي تواجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الرئيس السيسي حرص على توضيح خلفيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، بما فيها رفع أسعار المنتجات البترولية، موضحًا أن كل إجراء اتخذته الدولة كان مدروسًا بعناية لحماية المواطنين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، دون تحميل الأسر أعباء أكبر مما يمكنها تحمله.

وأوضح وكيل تعليم الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الظروف الإقليمية المتشابكة في المنطقة، وما تواجهه مصر من أزمات وصراعات على مقربة من حدودها، يعكس إدراك القيادة السياسية للمخاطر المحيطة، وضرورة تماسك المجتمع المصري لمواجهة أي تداعيات محتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة.

وقال نائب بني سويف. أن الكلمة حملت إشارات مهمة بشأن تطوير منظومة الطاقة والانتقال إلى الطاقات الجديدة والمتجددة، بما يضمن مستقبلًا اقتصاديًا مستدامًا ويحد من الاعتماد على الاستيراد، موضحًا أن هذا التوجه يعكس استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على مصالح الدولة والمواطن معًا.

وأضاف النائب نادر يوسف نسيم أن لقاء إفطار الأسرة المصرية يعكس حرص الرئيس على التواصل المباشر مع المواطنين، وإعطائهم الصورة الحقيقية للأوضاع الراهنة، مؤكدًا أن الرسائل التي حملتها الكلمة عززت الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

