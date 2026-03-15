الرئيس السيسي يوجه برفع الجاهزية وتسريع المشروعات البحرية والرقمنة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرضاً لمدى تأثير الحرب الجارية بمنطقة الشرق الأوسط على قناة السويس، حيث أشار الفريق أسامة ربيع في هذا الصدد إلى تداعيات الحرب على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مستعرضاً الإجراءات العاجلة التي اتخذتها القناة لمواجهة هذه الظروف، بما في ذلك رفع درجة الاستعداد بكافة مواقع ومرافق الهيئة، ومؤكداً استمرار القناة في تقديم خدماتها الملاحية على مدار الساعة.

وأكد الرئيس، في هذا الخصوص، أهمية رفع درجة الجاهزية بكافة مواقع العمل المُرتبطة بحركة الملاحة بالقناة، فضلاً عن مُتابعة إجراءات السلامة واتخاذ التدابير اللازمة لرفع درجة الاستعداد بمنشآت ومواقع الهيئة الخدمية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض تطورات مشروع تطوير ترسانة البحر الأحمر، ومشروع مصنع اليخوت السياحية، ومشروع بناء سفن الصيد “رزق”، وموقف تشغيل أسطول سفن الصيد أعالي البحار، فضلاً عن الجهود الوطنية لبناء وبيع القاطرات البحرية، وكذا تطورات مشروع تصنيع الأتوبيس النهري.

ووجه السيد الرئيس بضرورة الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات ذات الصلة في الأطر الزمنية المحددة لها، والالتزام بأعلى المعايير العالمية في التنفيذ، وذلك لضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع كذلك على موقف إدخال الرقمنة والتكنولوجيا في عمل هيئة قناة السويس، بما في ذلك التوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضمان تحقيق تطبيق الرقمنة لأهدافها، وبالأخص ترشيد الإنفاق وضمان الحوكمة والفعالية في الأداء، كما أكد سيادته على ضرورة التعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات الصلة، ومواصلة السعي لتوطين الصناعة، وتعزيز نشاط التسويق الخارجي للمنتجات لفتح أسواق خارجية للتصدير.