كشف الإعلامي أحمد حسن عن سبب عودة الأهلي إلي القاهرة عقب انتهاء مباراة الترجي مباشرة.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الأهلي يطير إلى القاهرة بعد انتهاء مباراة الترجي مباشرة للاستعداد إلى لقاء الإياب".

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تونس في الساعات الأولى من صباح غد، الاثنين، بعد الانتهاء من مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي من مطار تونس الدولي في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة «الثانية صباحًا بتوقيت تونس» في طريقها للعودة إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وتتوجه بعثة الفريق إلى المطار مباشرة بعد الإنتهاء من مواجهة الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس قبل خوض مباراة الإياب في القاهرة، والمقرر لها يوم ٢١ مارس الجاري.