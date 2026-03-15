مي زين الدين تزور معسكر منتخب سلة الكراسي المتحركة لدعم اللاعبين قبل تصفيات إفريقيا

حرصت مي زين الدين رئيسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة على زيارة معسكر منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، من أجل دعم اللاعبين والشد من أزرهم قبل السفر لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وشهدت الزيارة حضور العميد عمرو فؤاد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي، حيث حرص الثلاثي على متابعة مران المنتخب والاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاق القاري المرتقب.

وتأتي زيارة مجلس إدارة الاتحاد في إطار دعم المنتخب الوطني قبل خوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، والتي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 23 مارس وحتى 4 أبريل المقبلين.

وأكدت مي زين الدين خلال حديثها مع اللاعبين ثقة مجلس إدارة الاتحاد في قدراتهم على تقديم أداء قوي خلال التصفيات، مشددة على أهمية التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.

وكان منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الإفريقية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول باللاعبين لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل السفر إلى أنجولا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب إسماعيل عكاشة المدير الفني، ويعاونه جمال جاد الرب مدربًا عامًا، و*محمود حسن* مدربًا مساعدًا، حيث يركز الجهاز الفني خلال المعسكر على الجوانب الخططية والبدنية، إلى جانب رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين.

ويدخل المنتخب الوطني هذا المعسكر بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بالميدالية الفضية في البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت في الكويت، عقب مشوار قوي قدم خلاله مستويات مميزة.

وتمكن المنتخب المصري من تصدر مجموعته بعد تحقيق انتصارين كبيرين على سوريا واليمن، قبل أن يتجاوز منتخب فلسطين في الدور نصف النهائي، ليبلغ المباراة النهائية التي خسرها بفارق أربع نقاط فقط أمام منتخب الكويت في مباراة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى الاستفادة من تلك التجربة القوية خلال المعسكر الحالي، من خلال تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة النهائية، والعمل على تطوير الأداء الجماعي للفريق قبل خوض منافسات التصفيات الإفريقية المرتقبة