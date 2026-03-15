القصة الكاملة لإعدام شخص أنهى حياة طفل حاول منعه من إلقاء كلب من النافذة ببور سعيد
أخبار السيارات| أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها.. ميزة ركن السيارات من XPeng Motors الصينية
الخارجية البحرينية تؤكد استمرار الجهود المكثفة لتسهيل عودة المواطنين المتواجدين في الخارج
مدبولي: مررنا معًا بالعديد من الأزمات واستطعنا بفضل الله أن نتخطى كل التحديات
وفاة الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة عن عمر 72 عامًا
مصدر بالزمالك: بنسبة 90% سيتم حل أزمة القيد
موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل يظهر أساسيا لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند
صراع صامت بين فانس وروبيو.. انقسام في البيت الأبيض بشأن حرب إيران
مدبولي: الظروف الاستثنائية لن توقف عجلة الإنتاج الوطني وتأمين كل مستلزمات الإنتاج
أحمد حسن: توروب يمنح بن رمضان فرصة الظهور أمام الترجي
«التصديري للغزل والمنسوجات» : مصر تعزز مكانتها كمركز صاعد في سلاسل توريد المنسوجات عالميًا
مي زين الدين تزور معسكر منتخب سلة الكراسي المتحركة لدعم اللاعبين قبل تصفيات إفريقيا

محمد سمير

حرصت مي زين الدين رئيسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة على زيارة معسكر منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، من أجل دعم اللاعبين والشد من أزرهم قبل السفر لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وشهدت الزيارة حضور العميد عمرو فؤاد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي، حيث حرص الثلاثي على متابعة مران المنتخب والاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاق القاري المرتقب.

وتأتي زيارة مجلس إدارة الاتحاد في إطار دعم المنتخب الوطني قبل خوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، والتي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 23 مارس وحتى 4 أبريل المقبلين.

وأكدت مي زين الدين خلال حديثها مع اللاعبين ثقة مجلس إدارة الاتحاد في قدراتهم على تقديم أداء قوي خلال التصفيات، مشددة على أهمية التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.

وكان منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الإفريقية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول باللاعبين لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل السفر إلى أنجولا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب إسماعيل عكاشة المدير الفني، ويعاونه جمال جاد الرب مدربًا عامًا، و*محمود حسن* مدربًا مساعدًا، حيث يركز الجهاز الفني خلال المعسكر على الجوانب الخططية والبدنية، إلى جانب رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين.

ويدخل المنتخب الوطني هذا المعسكر بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بالميدالية الفضية في البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت في الكويت، عقب مشوار قوي قدم خلاله مستويات مميزة.

وتمكن المنتخب المصري من تصدر مجموعته بعد تحقيق انتصارين كبيرين على سوريا واليمن، قبل أن يتجاوز منتخب فلسطين في الدور نصف النهائي، ليبلغ المباراة النهائية التي خسرها بفارق أربع نقاط فقط أمام منتخب الكويت في مباراة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى الاستفادة من تلك التجربة القوية خلال المعسكر الحالي، من خلال تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة النهائية، والعمل على تطوير الأداء الجماعي للفريق قبل خوض منافسات التصفيات الإفريقية المرتقبة

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية تحذر من إعلانات وظائف وهمية تنتحل اسمها على مواقع التواصل

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد