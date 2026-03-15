قالي المسرح مش حرام.. سميرة عبدالعزيز تكشف كواليس لقائها مع الشيخ الشعراوي

تحدثت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن كواليس لقاء جمعها بالشيخ محمد متولى الشعراوي، إذ ذهبت له أثناء تحضيرها لدور الأم فى أحد الأعمال الفنية.

وقالت سميرة عبد العزيز، خلال حوارها فى برنامج «خط أحمر» الذى يقدمه الإعلامى محمد موسى على قناة الحدث اليوم: «ذهبت لزيارة فضيلة الإمام فى منزله، وسألته: المسرح حلال أم حرام؟، فأجابني: لا، مين قال حرام؟، كما حضر لي مسرحية كاملة لأتفهم الدور على أكمل وجه».

وتابعت، سميرة عبد العزيز: «قابلت والدته وجلست معها، وسألتها عن التفاصيل اليومية، مثل طريقة لبسها وأسلوب حياتها، لأتمكن من تجسيد الدور بأمانة حرصت على تقديم شخصية الأم بنفس القيم التى يحملها الإمام، مع الوقار والاحترام الشديد لكلامه وأسلوبه».

وأضافت، سميرة عبد العزيز: «حين حضرت فضيلته المسرحية التى دعوته إليها، حجزت له أفضل كرسي في الصف الأمامي. كان رد فعل الجمهور مذهلاً، فقد لم يصدقوا أنهم يشاهدون الشيخ الشعراوي بين الحضور، وقام الجميع لتحيته والتصفيق له».

كما علقت الفنانة سميرة عبدالعزيز على سبب دخولها عالم التمثيل قائلة إن دعم والدها، بالإضافة إلى تشجيع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان مفتاحًا لمسيرتها الفنية.

وذكرت سميرة خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم:: «كنت متجهة لحفل تكريم، ورفضوا دخول والدي لأنه لم يكن يحمل تصريحًا، لكنه وقف خلف السور يراقبني وأنا أُكرم عندها أمسكت يد الرئيس جمال عبد الناصر بكلتا يدي، ورفضت أخذ الكأس من أحد " كنت عايزة أنط أبوسه".

وأضافت: «مدير الجامعة قال لي خدي الكأس من يد الرجل، فأنا شكرته كثيرًا. والدي كان فخورًا جدًا بهذه اللحظة، وقال لي بعدها: طالما الفن مقدر من الرئيس، فمستقبلك في التمثيل بلا مانع».

واعتبرت سميرة هذه التجربة نقطة تحول في حياتها، مؤكدة أن فخر والدها بها كان أحد الدوافع الرئيسية للاستمرار في المجال الفني، مما ساهم في صناعة تاريخ طويل من النجاحات.