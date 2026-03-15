سجل بلا هزيمة في دوري أبطال أفريقيا.. هل يواصل توروب أرقامه المميزة مع الأهلي أمام الترجي؟

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب حمادي العقربي حيث يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية أمام الترجي الرياضي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في اختبار صعب للمدرب الدنماركي ييس توروب الذي يسعى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة القارية.

ورغم الضغوط الكبيرة التي يعيشها الأهلي مؤخرًا على المستوى المحلي فإن أرقام توروب في دوري أبطال أفريقيا تمنح الفريق قدرًا من الثقة قبل مواجهة بطل تونس في واحدة من أكثر مباريات ربع النهائي قوة وإثارة.

سجل قاري بلا هزيمة

منذ توليه تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي قاد توروب الفريق الأحمر في 8 مباريات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا نجح خلالها في تحقيق 4 انتصارات بينما انتهت 4 مباريات أخرى بنتيجة التعادل.

وبذلك يملك المدرب الدنماركي سجلًا مميزًا في البطولة القارية حتى الآن إذ لم يتعرض لأي خسارة مع الأهلي في المسابقة وهو رقم يسعى للحفاظ عليه عندما يواجه الترجي في رادس.

وتكمن أهمية هذا الرقم في أن مباريات الأدوار الإقصائية عادة ما تكون أكثر تعقيدًا حيث تلعب التفاصيل الصغيرة دورًا حاسمًا في تحديد هوية المتأهل.

أرقام توروب مع الأهلي

بشكل عام قاد توروب الأهلي في 37 مباراة منذ توليه المهمة الفنية ضمن مختلف البطولات المحلية والقارية.

وخلال 28 مباراة في الدوري والبطولات المحلية حقق الفريق تحت قيادته 14 انتصارًا مقابل 5 هزائم بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل.

ورغم هذه النتائج المتباينة محليًا فإن الفريق يظهر بشكل مختلف في البطولة القارية حيث نجح في الحفاظ على سجله دون هزيمة حتى الآن.

تعثرات محلية وضغوط قبل القمة الافريقية

تأتي مواجهة الترجي في توقيت حساس للأهلي خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز وهي نتيجة أثارت حالة من الجدل داخل النادي.

كما ودع الأهلي منافسات كأس مصر مبكرًا من دور الـ32 إلى جانب خروجه من بطولة كأس الرابطة المصرية وهو ما زاد من حجم الضغوط على الجهاز الفني قبل المواجهة القارية المرتقبة.

تركيز كبير قبل موقعة رادس

وخلال الأيام الماضية حرص توروب على تجهيز لاعبيه بشكل مكثف حيث عقد عدة جلسات فنية بالفيديو لتحليل أداء الترجي ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه.

كما شدد المدرب الدنماركي خلال التدريبات على أهمية تقليل الأخطاء مؤكدًا أن مثل هذه المباريات غالبًا ما تحسم بتفاصيل صغيرة.

وظهر قدر كبير من التركيز داخل معسكر الفريق في تونس في ظل الانضباط الذي فرضه الجهاز الإداري بقيادة سيد عبد الحفيظ رئيس البعثة.

اختبار حقيقي أمام الترجي

وتبقى مواجهة الترجي واحدة من أصعب الاختبارات التي قد تواجه توروب مع الأهلي حتى الآن في البطولة خاصة أن الفريق التونسي يمتلك خبرة كبيرة في الأدوار الإقصائية.

لكن في المقابل يمتلك الأهلي خبرات قارية كبيرة ولاعبين اعتادوا خوض مثل هذه المواجهات الكبرى وهو ما قد يمنح الفريق فرصة لمواصلة سجله الإيجابي مع مدربه في دوري الأبطال.

وبين ضغوط النتائج المحلية ورغبة الحفاظ على السجل الخالي من الهزائم في أفريقيا سيكون توروب أمام اختبار حقيقي الليلة.. فهل ينجح المدرب الدنماركي في عبور محطة الترجي ومواصلة أرقامه المميزة مع الأهلي؟