يستاهل الشتمية.. مجدي عبد الغني يهاجم توروب

يري مجدي عبد الغنى نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يستحق الرحيل عن منصبه.

وقال مجدى عبد الغني، الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"أنا طلعت في فيديو شتمت توروب وهو الحقيقة يستاهل الشتيمة، مش ده مدرب الأهلي، مش عايز حتى يثبت نفسه".

وختم: "لو كنت مسؤولاً في الأهلي كنت همشيه بس القصة هندفع كام شرط جزائى عشان القرار ده، الأهلي بيدفع مرتبات لاعبين ومدربين كتير وهما قاعدين في البيت".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي بعد غد الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وكان الأهلي قد تعرض للهزيمة أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الـ 15 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.