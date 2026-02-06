قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دويتو روحاني يجمع مصطفى عاطف وعمر علي في دولة التلاوة
نجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الأمريكي
جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري
الأم وابنها وقعوا من تامن دور | صدمة في العصافرة
الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
إرادة جيل: تأهيل النواب الجدد خطوة مهمة لدعم العمل البرلماني

أشاد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بالدورات التدريبية التي عُقدت خلال الأيام الماضية لأعضاء مجلس النواب الجدد بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدًا أنها استهدفت رفع وعي النواب بالقضايا التي تشغل المواطن المصري، وآليات التعامل معها بنهج تشريعي يسهم في سرعة مواجهة التحديات المختلفة.

وقال الفحام، في بيان له، إن الدورات التدريبية التي حصل عليها أعضاء مجلس النواب الجدد، والممثلون لأول مرة تحت قبة البرلمان، كان لها أثر ملموس في تعزيز وعي النائب وترسيخ مفهوم “النائب الرشيد” في الأداء البرلماني، موضحًا أن ذلك انعكس بوضوح في البيانات الصادرة عن النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فضلًا عن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة للحكومة، والتي اتسمت بأسلوب مبسط ورشيد.

وطالب نائب رئيس حزب إرادة جيل بتعميم هذه الدورات التدريبية لتشمل رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، بهدف تعزيز البعد الثقافي والعلمي في التعامل مع الملفات المختلفة التي تختص كل لجنة بدراستها، خاصة في ظل اعتماد البرنامج على محاضرين من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مختلف المجالات.

وفي ختام بيانه، وجّه اللواء محسن الفحام التحية للقيادة السياسية على دعمها لأعضاء مجلس النواب الجدد من خلال هذه البرامج التدريبية، مؤكدًا أنها تسهم في إعداد نواب قادرين على تحمل المسؤولية، وممارسة الدور الرقابي والتشريعي بكفاءة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.

يُذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب كانت قد قدمت برنامجًا تدريبيًا لأعضاء مجلس النواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب، في إطار دعم مسيرة العمل النيابي وتعزيز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي.

ويهدف البرنامج إلى تزويد النواب الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل البرلماني، بما يشمل فهم آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، فضلًا عن تعزيز معرفة النواب بالإجراءات البرلمانية وسبل التواصل مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

