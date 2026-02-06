يُعد الأرز بالكركم والخضار المشوي من الوصفات الخفيفة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والشكل الجذاب؛ ما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين ومحبي الأكلات الصحية وسريعة التحضير.

وتتميز هذه الوصفة باحتوائها على الكركم المعروف بفوائده الصحية، إلى جانب مجموعة من الخضروات المشوية الغنية بالألياف والفيتامينات، وفقًا لما نشره موقع Cookerru.

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

المكونات:

2 كوب أرز

ملعقة صغيرة كركم

كوسة

فلفل ألوان

بصلة متوسطة

زيت زيتون أو سمن “حسب الرغبة”

ملح وفلفل أسود

مرقة دجاج أو مرقة لحم “حسب الرغبة”

طريقة التحضير:

ـ تُقطع الخضروات وتُشوى في الفرن مع زيت الزيتون والملح حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ في وعاء مناسب، يُسخن السمن أو زيت الزيتون، ثم يُضاف الأرز ويُقلب جيدًا لمدة 10 دقائق.

ـ يُضاف الكركم مع التقليب المستمر حتى يتشبع الأرز باللون والنكهة.

ـ تُضاف المرقة ويُترك الأرز على نار هادئة حتى تمام النضج.

ـ في النهاية، يُخلط الأرز مع الخضار المشوي ويُقدَّم ساخنًا.

لماذا يُنصح بتجربة الأرز بالكركم؟

ـ وجبة خفيفة ومشبعة

- مناسبة للنباتيين

ـ غنية بمضادات الأكسدة

- سهلة وسريعة التحضير

ـ خيار صحي للغداء أو العشاء