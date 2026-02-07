طلب إحاطة لوزير الأوقاف بشأن مكبرات الصوت في المساجد خلال رمضان

تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الأوقاف، بشأن ضوابط ومنهجية تطبيق قرار تنظيم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت النائبة أن طلبها جاء في ضوء التصريحات الصادرة بشأن منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد خارج وقت الأذان والإقامة، دون بيان واضح لحدود التطبيق أو مدى مراعاة خصوصية شهر رمضان، الذي تمثل فيه تلاوة القرآن الكريم وصلاة التراويح مظهرًا أصيلًا من مظاهر الشعائر الدينية والثقافية في المجتمع المصري.

وأكدت أن صوت قراءة القرآن الكريم وقت أذان المغرب وأذان الفجر، إلى جانب صلاة التراويح والتهجد، يُعد من السمات المميزة للشهر الكريم، والتي اعتاد عليها المواطنون باعتبارها مصدر سكينة وطمأنينة، وجزءًا أصيلًا من الأجواء الرمضانية، وليس مجرد وسيلة صوتية.

وطالبت النائبة وزير الأوقاف بتوضيح مدى مراعاة هذا الطابع الروحاني عند وضع أو تطبيق أي ضوابط تتعلق باستخدام مكبرات الصوت خلال شهر رمضان، بما يحقق التوازن بين تنظيم استخدام المكبرات والحفاظ على خصوصية الشهر الكريم.