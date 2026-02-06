اعترافات المتهمين في واقعة ضبط مواد مخدرة بمدينة نصر

اعترف المتهمون الثلاثة المضبوطون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدين أنهم كانوا يتاجرون بها سويًا، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات البيع.

ألغت غرفة المشورة بالقاهرة الجديدة، قرار إخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 2000 جنيه لحيازتهم المواد المخدرة في عزبة الهجانة بمدينة نصر.

وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، نجحت في ضبط 3 أشخاص في أثناء تواجدهم بأحد الشوارع بعزبة الهجانة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة؛ بقصد الاتجار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مرور قوة أمنية بالشارع الجديد في منطقة عزبة الهجانة، حيث اشتبهت في 3 أشخاص يجلسون في مكان مستتر خلف أحد العقارات السكنية، وبفحصهم عثر بحوزتهم على عدد من الأكياس البلاستيكية الشفافة، تحتوي على مادة صفراء اللون يشتبه في كونها مخدر “بودر”، بالإضافة إلى قطع بنية داكنة يشتبه في كونها جوهر مخدر الحشيش.

وقال أحمد سباق، محامي أحمد المتهمين أن النيابة العامة قررت الاستئناف على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيل المتهمين، حيث قررت غرفة المشورة إلغاء قرار إخلاء السبيل وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

