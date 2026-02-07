قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قبرص.. هل تشتعل حرب قريبا؟
فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا
حرب تجارية.. كولومبيا تفرض رسوما جمركية انتقامية على الإكوادور
سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي
عبدالستار صبري: تجربة حسام حسن مع المنتخب ناجحة.. والنتائج أهم من الأداء
فاضل كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2026 وتوقيت أذان المغرب
إبراهيم عبدالخالق: الناشئين مستقبل الزمالك وعلى معتمد جمال استغلال الفرصة
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار
مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري إفريقيا | شاهد
أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة
مطار القاهرة: خطة الطوارئ البديلة نجحت في التعامل مع تسرب خط الوقود
بالصور

الإرهاق المستمر غير المبرر.. لا تهمل هذا العرض جسدك يستغيث

الإرهاق
الإرهاق
أسماء عبد الحفيظ

هناك عرض صحي شائع يتجاهله كثيرون يوميًا، رغم أنه قد يكون البداية الصامتة لمشكلات صحية خطيرة، هذا العرض هو الإرهاق المستمر غير المبرر، ذلك الشعور بالتعب الذي لا يختفي مع النوم أو الراحة، ويلازم الإنسان طوال اليوم دون سبب واضح.

الإرهاق هنا لا يكون ناتجًا عن مجهود أو يوم طويل، بل يظهر حتى في الأيام الهادئة، ويجعل أبسط المهام مرهقة، ويؤثر على التركيز والمزاج والقدرة على الاستمرار في الحياة بشكل طبيعي،  بحسب ما نشره موقع أكسبريس.

ما هو الإرهاق المستمر؟

الإرهاق المستمر هو شعور دائم بالإجهاد الجسدي والذهني، يستمر لأسابيع، ولا يتحسن مع النوم أو الإجازات. المصاب به يشعر وكأن طاقته مستنزفة بالكامل، دون أن يكون بذل مجهودًا يستدعي هذا التعب.

هذا النوع من الإرهاق يختلف تمامًا عن التعب الطبيعي، لأنه لا يرتبط بعمل أو حركة، بل يظهر بشكل مفاجئ ويستمر بلا تفسير واضح.

كيف يبدأ هذا العرض؟

في البداية، يظهر الإرهاق بشكل خفيف. يشعر الشخص بثقل في الجسم، صعوبة في الاستيقاظ، أو رغبة دائمة في النوم. مع الوقت، يبدأ التعب في التأثير على التركيز والذاكرة، ويصبح الأداء اليومي أضعف، ويصاحبه شعور بالضيق أو العصبية.

كثيرون يتجاهلون هذه المرحلة، معتقدين أن الأمر سيزول وحده، لكن ما يحدث في الحقيقة هو أن الجسد ينتقل من مرحلة التحمل إلى مرحلة التحذير.

إلى ماذا يمكن أن يصل؟

 ما هو الإرهاق المستمر؟

عند تجاهل الإرهاق المستمر لفترة طويلة، يبدأ الجسد في دفع الثمن. قد يصل الأمر إلى:

انهيار عام في الطاقة يجعل الشخص غير قادر على أداء مهامه اليومية
اضطرابات في النوم تزداد سوءًا بمرور الوقت
ضعف في المناعة وكثرة الإصابة بالأمراض
مشكلات في القلب أو ضغط الدم
نوبات قلق أو اكتئاب مفاجئة
إجبار الجسد على التوقف القسري بسبب هبوط أو أزمة صحية مفاجئة

في هذه المرحلة، لا يعود الإرهاق مجرد عرض، بل يتحول إلى نتيجة لمشكلة صحية أصبحت واضحة ومؤثرة.

لماذا لا يجب تجاهل هذا العرض؟

لأن الإرهاق المستمر غالبًا يكون أول إنذار يطلقه الجسد قبل ظهور المرض بشكل صريح. تجاهله يعني إعطاء المشكلة فرصة للتفاقم بصمت، بينما التعامل المبكر معه قد يمنع تطورها تمامًا.

الطب يؤكد أن الاستجابة المبكرة لهذا العرض تقلل بشكل كبير من احتمالية الوصول إلى مضاعفات خطيرة أو أمراض مزمنة.

متى يصبح الأمر خطيرًا؟

يصبح الإرهاق خطيرًا عندما يستمر أكثر من أسبوعين دون تحسن، أو عندما يبدأ في التأثير على العمل، الحياة اليومية، أو الحالة النفسية. هنا يكون الجسد قد أرسل أكثر من رسالة ولم يتم الاستماع إليها.

في هذه اللحظة، لا يكون التحمل فضيلة، بل مخاطرة

