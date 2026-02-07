عبدالستار صبري: تجربة حسام حسن مع المنتخب ناجحة.. والنتائج أهم من الأداء

تحدث عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، عن المرحلة التي يمر بها الفراعنة في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتحمل مسؤولية كبيرة في توقيت ليس سهلًا على الإطلاق.

وقال عبدالستار صبري في تصريحات خلال برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2» إن حسام حسن تولى تدريب منتخب مصر في فترة حرجة، موضحًا أن المنتخب كان بحاجة إلى مدرب يمتلك شخصية قوية وخبرة كافية للتعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية، إلى جانب إعادة الانضباط والروح داخل الفريق.

وأكد أن تجربة حسام حسن مع المنتخب تُعد ناجحة حتى الآن، خاصة من ناحية النتائج وتحقيق المطلوب في المباريات، مشددًا على أن التقييم في مثل هذه المراحل يجب أن يكون عمليًا وليس نظريًا.

وأضاف أن بطولات أفريقيا تحديدًا لا تعترف كثيرًا بالأداء الجمالي بقدر ما تحسمها التفاصيل والقدرة على الفوز، موضحًا أن الأهم في كأس الأمم هو النتيجة في المقام الأول، لأن التاريخ لا يتذكر سوى البطل.

واختتم عبدالستار صبري تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يضم عناصر مميزة، ومع مرور الوقت سيظهر الأداء بشكل أفضل، لكن الأولوية حاليًا هي مواصلة الانتصارات وبناء الثقة.