استعراض للثروة.. غضب واسع في كوريا الجنوبية بسبب «تحدي الفقر»
يصل قريبا ..ترامب : لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط
دولة التلاوة.. مصطفى عاطف يفتح قلبه لـ محمد القلاجي قبل دويتو مولاى
انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار
أحمد سليمان: احترمت قرار عقوبة إمام عاشور.. وموقفه يختلف عن بنتايك
اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة
علاء ميهوب: أحمد عيد مش "شبه" الأهلي.. وهناك مبالغة في عقود اللاعبين
سلوى بكر: "مطلوب سكرتيرة حسناء" صيغة تقلل من شأن المرأة.. والمصريات واجهن بعض التيارات المتطرفة| فيديو
تحكيم دولة التلاوة: محمد القلاجي «نجم».. وحافظ القرآن سفير يربح مع الله
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
دعاء الفجر 19 من شهر شعبان .. ردده يقضي الله عنك الديون
الأغلى في العالم.. بورشه 918 سبايدر بسعر خيالي
أخبار العالم

ترامب:‏ إيران لن تمتلك أسلحة نووية وسنلتقي مجددا الأسبوع المقبل

ترامب وخامنئي
ترامب وخامنئي
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ‌‏إيران لن تمتلك أسلحة نووية حيث قال " لا أسلحة نووية لإيران ".

وبحسب قناة الحدث فقد صرح ترامب قائلا : سنلتقي مجدداً الأسبوع المقبل بشأن إيران .

واضاف ترامب: لدينا متسع من الوقت بشأن الاتفاق مع إيران .و المحادثات مع إيران كانت جيدة وهم يريدون التوصل إلى اتفاق.

وتابع الرئيس الأمريكي في سياق أخر قائلا : الاتصالات مع روسيا وأوكرانيا بشأن التسوية جيدة جدا

وأشار ترامب إلى أن المفاوضات بشأن الصراع الأوكراني تسير على نحو جيد للغاية.

وفي وقت لاحق ؛ أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تدخل أي محادثات دبلوماسية بوعي كامل وذاكرة ثابتة للعام الماضي، وذلك قبيل انطلاق جولة المفاوضات المرتقبة في مسقط.

وفي سلسلة تغريدات على منصة إكس صباح اليوم الجمعة، شدد عراقجي على أن بلاده تتعامل بحسن نية، لكنها تظل ثابتة على حقوقها، مع التأكيد على أن الالتزامات الدولية يجب أن تُحترم.
 

الالتزامات والمبادئ الأساسية لأي اتفاق

وقال وزير الخارجية الإيراني: «نحن نشارك بحسن نية ونتمسك بحقوقنا. الالتزامات بحاجة إلى أن تُحترم. المساواة، الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ليست مجرد شعارات—إنها ضرورة وأركان لأي اتفاق مستدام.

وأشار عراقجي بذلك إلى أن إيران لن تتنازل عن حقوقها النووية والسيادية، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يقوم على أساس توازن مصالح الأطراف واحترام الالتزامات الدولية المتبادلة.

السياق قبل المفاوضات في مسقط
 

تأتي تصريحات عراقجي قبل انطلاق محادثات مسقط، التي من المتوقع أن تركز على قضايا البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الدولية، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لإحياء الاتفاق النووي بعد سنوات من التوتر بين طهران والغرب.

وتعكس هذه التصريحات رغبة إيران في الحفاظ على موقف تفاوضي قوي، مع الإشارة إلى ضرورة أن يكون أي توافق متبادل ومبني على أساس احترام متبادل بين جميع الأطراف.

ترامب إيران أسلحة نووية أوكرانيا روسيا

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

مدير عام فرع محو الأمية ببني سويف

تسليم شهادات محو الأمية لـ 45 من الدارسين في الواسطى | شاهد

جهود متنوعة

أخبار أسوان| افتتاح مساجد جديدة.. مهرجان الفنون يواصل فعاليات بالمواقع الأثرية

رئيس جامعة بورسعيد من باريس: التعاون المصري–الفرنسي بوابة لتحويل الاتفاقيات الأكاديمية إلى مشروعات مستدامة

رئيس جامعة بورسعيد: تعاون مع فرنسا لتحويل الاتفاقيات الأكاديمية إلى مشروعات مستدامة

بالصور

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

الإرهاق المستمر غير المبرر.. لا تهمل هذا العرض جسدك يستغيث

الإرهاق
الإرهاق
الإرهاق

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد