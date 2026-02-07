قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعراض للثروة.. غضب واسع في كوريا الجنوبية بسبب «تحدي الفقر»
يصل قريبا ..ترامب : لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط
دولة التلاوة.. مصطفى عاطف يفتح قلبه لـ محمد القلاجي قبل دويتو مولاى
انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار
أحمد سليمان: احترمت قرار عقوبة إمام عاشور.. وموقفه يختلف عن بنتايك
اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة
علاء ميهوب: أحمد عيد مش "شبه" الأهلي.. وهناك مبالغة في عقود اللاعبين
سلوى بكر: "مطلوب سكرتيرة حسناء" صيغة تقلل من شأن المرأة.. والمصريات واجهن بعض التيارات المتطرفة| فيديو
تحكيم دولة التلاوة: محمد القلاجي «نجم».. وحافظ القرآن سفير يربح مع الله
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
دعاء الفجر 19 من شهر شعبان .. ردده يقضي الله عنك الديون
الأغلى في العالم.. بورشه 918 سبايدر بسعر خيالي
استعراض للثروة.. غضب واسع في كوريا الجنوبية بسبب «تحدي الفقر»

يارا أمين

أثار ما يُعرف بـ«تحدي الفقر» حالة كبيرة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، بعد انتشار محتوى يظهر أشخاصًا من الأثرياء وهم يسخرون من مفهوم الفقر بطريقة اعتبرها كثيرون مسيئة وغير إنسانية.


تحدي الفقر

ويعتمد تحدي الفقر على نشر صور ومقاطع فيديو لسيارات فارهة ومنازل فخمة ومقتنيات باهظة الثمن، يتم وضعها بجوار أشياء بسيطة ورخيصة مثل أكياس النودلز سريعة التحضير أو وجبات منخفضة التكلفة، مع تعليقات ساخرة توحي بـ«المعاناة من الفقر».


ووفقًا لمواقع أجنبية مهتمة برصد الظواهر الغريبة، رأى منتقدو تحدي الفقر أن هذا الأسلوب لا يحمل أي طابع فكاهي، بل يمثل استعراضًا مبالغًا فيه للثروة، ويقلل من معاناة ملايين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات حقيقية لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل صورًا لمفاتيح سيارات فاخرة بجوار وجبات رخيصة، أو سيارات رياضية وُضعت على مقدمتها أكياس نودلز، إضافة إلى لقطات لغرف مليئة بأعمال فنية باهظة الثمن، مرفقة بتعليقات ساخرة زادت من حدة الانتقادات.


ورغم أن التحدي بدأ على سبيل المزاح، فإنه تحول سريعًا إلى ظاهرة واسعة قوبلت بهجوم حاد، خاصة بعد تعليق المغني والممثل الكوري كيم دونج-وان، الذي أعلن رفضه التام لهذا النوع من المحتوى.


وأكد كيم أن الفقر ليس مادة للسخرية أو الترفيه، مشيرًا إلى أن هناك كلمات وصورًا لا ينبغي استخدامها حتى على سبيل المزاح، لافتًا إلى أن بعض طلاب الجامعات يضطرون يوميًا للاختيار بين شراء الطعام أو الاستغناء عنه بسبب ضيق الحال.

وأضاف أنه عاش تجربة شخصية مع الفقر، موضحًا أنه أمضى فترة طويلة من حياته مع والدته في شقة شبه أرضية، وأن هذا الأمر يجعله يشعر بحساسية شديدة تجاه استخدام هذا المصطلح بشكل ساخر.

وحذر متابعون من أن انتشار مثل هذه التريندات يعكس ضعف الوعي الاجتماعي بالأزمات الاقتصادية، ويبرز الفجوة المتزايدة بين فئات تعيش في رفاهية كبيرة وأخرى تعاني بصمت من ضغوط المعيشة، مؤكدين أن السخرية من الفقر تمثل إساءة لمعاناة حقيقية يعيشها كثيرون حول العالم

