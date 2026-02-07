قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

علاء ميهوب: أحمد عيد مش "شبه" الأهلي.. وهناك مبالغة في عقود اللاعبين

رباب الهواري

أكد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق أن هناك مبالغة في عقود اللاعبين في النادي الأهلي، مؤكدًا أن أحمد عيد لاعب الفريق الجديد لا يشبه الأهلي.

وقال علاء ميهوب، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "هناك مبالغة في أرقام اللاعبين الذين تعاقد معهم الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ويجب أن يكون هناك معايير لذلك".

وتابع: "من المفترض أنه عندما أتحدث مع لاعب أنه سيوقع للأهلي لا يجب أن يتحدث عن أمور مادية، ولكن " شكلي دقة قديمة باين، والدنيا مش زي الأول"، ومن حق اللاعبين أن يبحثوا عن الفلوس والجوانب المادية".

وأكمل: "الزمالك نادي كبير والإنتماء له فخر لأي لاعب مثل الأهلي بالظبط، وليس هناك فوارق فنية كبيرة بين لاعبي الأهلي".

واختتم ميهوب حديثه قائلا: "أحمد عيد مش شبه الأهلي، من الممكن أن يكون جيد في المصري، ولكنه مش شبه الأهلي في كل شئ، نوعية اللاعب بتفرق، وكان يجب الإبقاء على عمر كمال عبد الواحد".

