عصام الشوالي معلقا على مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري الأبطال

كشف الإعلامي أمير هشام عن معلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر حسابه علي موقع التواصل .

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: "التونسي عصام الشوالي معلقا على مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت .



وتحرك النادي الأهلي لخوض المران الرئيسي استعدادا لمباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام شبيبة القبائل ببطولة دوري أبطال إفريقيا غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 بملعب الأخير، السبت الماضي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا وحافظ على تصدره لقمة المجموعة بـ8 نقاط.