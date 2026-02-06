قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

دوري أبطال إفريقيا | السفير المصري بالجزائر يؤازر الأهلي في المران

عبد اللطيف اللايح، سفير مصر في الجزائر
إسلام مقلد

حرص عبد اللطيف اللايح، سفير مصر في الجزائر، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم على استاد حسين آيت أحمد، استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل التي تقام غدًا السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتابع السفير المصري رفقة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بالجزائر، والكابتن سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة، بجانب القنصل أحمد بسيوني ونائب السفير عماد سمير مرقص، المران الختامي للفريق، واطمأنوا على سير كافة الترتيبات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه قبل وصول البعثة إلى الجزائر.

وكان السفير المصري قد حرص على التواجد في مطار هواري بومدين بالجزائر، لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها مساء أمس الخميس.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم، وذلك استعدادًا لخوض مباراة شبيبة القبائل التي تقام في التاسعة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.

عبد اللطيف اللايح سفير مصر في الجزائر الجزائر النادي الأهلي الأهلي استاد حسين آيت أحمد شبيبة القبائل دوري أبطال إفريقيا

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
قافلة طبية
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
