دوري أبطال إفريقيا | السفير المصري بالجزائر يؤازر الأهلي في المران

حرص عبد اللطيف اللايح، سفير مصر في الجزائر، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم على استاد حسين آيت أحمد، استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل التي تقام غدًا السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتابع السفير المصري رفقة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بالجزائر، والكابتن سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة، بجانب القنصل أحمد بسيوني ونائب السفير عماد سمير مرقص، المران الختامي للفريق، واطمأنوا على سير كافة الترتيبات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه قبل وصول البعثة إلى الجزائر.

وكان السفير المصري قد حرص على التواجد في مطار هواري بومدين بالجزائر، لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها مساء أمس الخميس.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم، وذلك استعدادًا لخوض مباراة شبيبة القبائل التي تقام في التاسعة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.