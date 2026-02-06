رونالدو يواصل غيابه عن النصر في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن رفض الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خوض مباراة الاتحاد، المقرر إقامتها حاليا بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإنه فشلَت جميع المحاولات الهادفة إلى مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، في مواجهة الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وأوضح المصدر نفسه أن محاولات إقناع النجم البرتغالي بلعب المباراة لم تُكلَّل بالنجاح، في ظل استمرار حالة الغضب التي يعيشها اللاعب تجاه مُلّاك النادي، على خلفية عدم إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، إضافةً إلى إيقاف صلاحيات فريقه الإداري، ممثلًا بخوسيه سيمدو الرئيس التنفيذي، وسيماو كوتينيو المدير الرياضي.

وكان رونالدو قد غاب عن مباراة الرياض في الدوري السعودي، احتجاجًا على عدم ضم صفقات جديدة للنصر مثلما يحدث مع الهلال.