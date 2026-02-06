الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، السبت، حيث تشهد استمرار ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس يميل إلى البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ويصبح مائلًا للحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يسود طقس بارد ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس غدا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل إلى 27 درجة مئوية، وصغرى 19 درجة.

بينما تسجل السواحل الشمالية 26 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى.

أما مناطق شمال الصعيد فتسجل 29 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

فيما تصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 31 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

نشاط أتربة وأمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، نشاطًا للرياح على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في المناطق المكشوفة.

كما أشارت إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط رذاذ أمطار خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ونبهت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة استمرار متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة.