تشكيل النصر لمواجهة الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

أعلن خورخي خيسوس، تشكيل النصر لمواجهة نظيره الاتحاد في دوري روشن السعودي، كما خلا التشكيل من تواجد كريستيانو رونالدو.



ويدخل خورخي خيسوس المدير الفني لفريق النصر المباراة أمام الاتحاد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام- إينيجو مارتينيز- محمد سيماكان- عبد الإله العمري.

خط الوسط: أنجيلو جابرييل- عبد الله الخيبري- مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: كينجسلي كومان- جواو فيليكس- ساديو ماني.

ويجلس على مقاعد البدلاء: نواف العقيدي- نادر الشراري- نواف بوشل- سالم النجدي- علي الحسن- أيمن يحيى- محمد مران- عبد الله الحمدان.