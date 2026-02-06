المصري يرفض تعديل موعد مباراته وادي دجلة في الدوري

أعلن مجلس إدارة النادي المصري رفضه قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية الصادر اليوم التي حددت الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل موعدًا لمباراة الفريق المؤجلة أمام وادي دجلة في الوقت الذي سيؤدي فيه الفريق مباراته أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد غدا الأحد ليغادر مدينة بولوكوان الجنوب أفريقية مساء الاثنين في طريقه إلى مدينة جوهانسبرج التي سيغادرها الفريق في ساعة متأخرة مساء الاثنين ليصل الفريق إلى القاهرة في ساعة متأخرة مساء يوم الثلاثاء أي قبل 24 ساعة فقط من الموعد الجديد لمباراة وادي دجلة ، علمًا بأن الفريق والذي تواجد في مطار القاهرة منذ الساعة الثامنة مساء أمس الخميس سيقطع رحلة الذهاب في أكثر من 30 ساعة بعد التأخر الشديد في مواعيد الرحلة إلى جنوب أفريقيا الأمر الذي تسبب في عدم لحاق البعثة برحلة الطيران الداخلي إلى مدينة بولوكوان لتضطر في النهاية إلى السفر عبر الطريق البري في رحلة تستغرق 12 ساعة ولم تصل البعثة حتى كتابة تلك السطور لمدينة بولوكوان - الأمر الذي يسبب الكثير من الإرهاق للفريق وهو الأمر المتوقع حدوثه أيضًا في رحلة العودة والتي ستستمر لأكثر من 30 ساعة.



وأكد مجلس إدارة النادي المصري أن كامل أبو علي حاول خلال العديد من الاتصالات مع مسئولي الرابطة التنسيق في هذا الأمر إلا أنه فوجئ بعدم الاستجابة للطلبات العادلة للنادي ما يلحق به أشد الضرر خاصة وأن الفريق سيخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي في السادسة مساء السبت الموافق الرابع عشر من فبراير أي أن وضع مباراة وادي دجلة في هذا التوقيت القاتل قد يتسبب في الإطاحة بفريق المصري خارج بطولة الكونفيدرالية من ناحية كما أنه سيؤثر بلاشك كذلك على فرص الفريق في المنافسة على التواجد ضمن المراكز السبعة الأولى لبطولة الدوري والتي ستخوض لاحقا مرحلة تحديد البطل.



وأضاف مجلس إدارة النادي المصري: نحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن لها الحفاظ على مصالحنا ونطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بالتدخل للحفاظ على حظوظ النادي في المنافسة على الصعود لدور الثمانية بالكونفيدرالية.