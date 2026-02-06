قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
أبطال أفريقيا .. بعثة الأهلي تتحرك لخوض المران الرئيسي استعدادا لمباراة شبيبة القبائل | صور

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت .

تحرك النادي الأهلي لخوض المران الرئيسي استعدادا لمباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام شبيبة القبائل ببطولة دوري أبطال إفريقيا غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 بملعب الأخير، السبت الماضي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا وحافظ على تصدره لقمة المجموعة بـ8 نقاط.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي شبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال أفريقيا دوري أبطال إفريقيا

