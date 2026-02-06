وفاة أب حزنا على فراق ابنه بعد أيام من موته بالغربية.. تفاصيل مؤلمة

شهد مركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل وفاة الحاج محمد العدوي في نهاية العقد الخامس من عمره حزنا علي فراق ابنه الشاب خلال الأيام الماضية بشكل مفاجئ الأمر الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأقاربه وأصابهم بحالة من الصدمة والوجيعة.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما علم أهالي قري مركز المحلة وفاة أحد ممثلي كبار الأسر والعائلات أثناء تواجده داخل منزله .

رحيل مفاجىء

الجدير بالذكر أن المتوفي إلي رحمه الله اتسم بحسن المعاملة ودماثة الخلق فضلا عن عمله أفعال الخير ودعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا فضلا عن أداء الصلاة في وقتها داخل مساجد القرية بمسقط رأسه.