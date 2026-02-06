مباحثات مباشرة .. أكسيوس تكشف مفاجأة بشأن مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، يوم الجمعة أن المباحثات الإيرانية الأمريكية في مسقط، شهدت اجتماعا مباشرا بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوثي ترامب؛ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ونشر أكسيوس، هذا النبأ العاجل نقلا عن مصدرين مطلعين على الموضوع، في الوقت الذي لم يعلن فيه رسميا إجراء أي لقاء مباشر بين الجانبين وأن مباحثات مسقط جرت بوساطة عمانية ترأسها وزير الخارجية بدر بوسعيدي.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن مفاوضات مسقط بين المسئولين الإيرانيين والأمريكيين شهدت رفض طهران التوقف عن تخصيب اليورانيوم.

وقالت وول ستريت جورنال إن إيران تمسكت برفضها إنهاء تخصيب الوقود النووي في محادثات جرت يوم الجمعة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين رفيعي المستوى.

وأشارت طهران إلى استعدادها لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي يمكن أن يمنع توجيه ضربة أمريكية.

وفي وقت سابق، كشف مسئول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة عن تفاصيل مفاوضات مسقط التي جرت بين المسئولين الأمريكيين والإيرانيين، وهو أول اجتماع بين الجانبين منذ حرب الـ12 يوما التي جرت في يونيو الماضي بين إيران وإسرائيل.